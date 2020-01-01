نتنياهو : فكرة نقل المثلث إلى السيادة الفلسطينية لا أساس لها

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، اليوم الأحد، "إن فكرة نقل المثلث إلى السيادة الفلسطينية لا أساس لها وتعد أمرا باطلا".

وشدد نتنياهو في مقابلة مع إذاعة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، على عدم نقل أحد من مكان سكنه.

واتهم نتنياهو، القائمة العربية المشتركة بالتحريض ضده، زاعمًا أنه يقدم للعرب داخل إسرائيل الكثير من الخدمات.

من جهته قال نفتالي بينيت في مقابلة أخرى، "إنه في حال كان هناك حكومة يمينية يمكن فقط فرض السيادة على الأغوار والمستوطنات".

وأضاف "في حال كان هناك حكومة وحدة، فلن تكون هناك سيادة".