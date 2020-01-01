هنية يصل موسكو اليوم ووفد آخر من الحركة يغادر غزة الى القاهرة

غزة / سما /

من المقرر أن يصل إلى روسيا، صباح اليوم الأحد، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قادمًا من تركيا في زيارة ستستمر يومين.

وسيلتقي هنية الذي يترأس وفدًا قياديًا من الحركة، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعددًا من المسؤولين في الخارجية.

وسيبحث اللقاء عدة قضايا منها المصالحة الفلسطينية وما يتعلق بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وتتزامن هذه الزيارة، مع مغادرة وفد قيادي من حماس قطاع غزة هذا اليوم، باتجاه العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات حول بعض الملفات منها تفاهمات الهدوء والعلاقات الثنائية.

ومن المتوقع أن يصل وفد آخر من قيادة الحركة بالخارج إلى القاهرة في وقت لاحق من اليوم أو غدًا.