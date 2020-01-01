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مصدر يكشف : هنية يزور موسكو في مارس.. لهذا الغرض

الأحد 01 مارس 2020 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر يكشف : هنية يزور موسكو في مارس.. لهذا الغرض


غزة / سما /

كشف مصدر مسؤول في حركة حماس، عن ترتيبات تجريها قيادة الحركة لزيارة مرتقبة لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، إلى العاصمة الروسية موسكو خلال آذار/ مارس.

ونقل موقع "عربي 21" عن القيادي الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن "قيادة الحركة تقوم بإعداد مكثف لزيارة هنية إلى موسكو، بهدف صياغة تحشيد المواقف الدولية والإقليمية، لمواجهة صفقة القرن".

وأشار المصدر ذاته إلى أن هنية يسعى لتعزيز وتحقيق تقارب في المواقف بين كل من الدوحة وأنقرة وموسكو، لمواجهة التفرد الأمريكي، وصياغة جبهة موحدة تواجه المخططات الأمريكية المتعلقة بالمنطقة، والمعروفة بصفقة القرن، والتي من أهدافها "صياغة تحالف إقليمي أو ناتو جديد يضم إسرائيل ودولا عربية أخرى".

ولفت إلى أن الإعداد لزيارة هنية إلى روسيا يجري منذ نحو شهر، وذلك بعد دعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، منوها إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التقى مؤخرا قيادات قطرية وتركية، لبلورة تصور واضح في كيفية مواجهة الصفقة الأمريكية.

وأكد أن زيارة هنية المرتقبة لموسكو تأتي كتتويج للجهود الدبلوماسية، التي تجريها قيادة حماس عبر الاتصالات والزيارات الواسعة، موضحا أن "هنية استطاع من خلال زياراته الأخيرة ترميم علاقات حماس السياسية، وفتح قنوات سياسية واسعة في الإقليم وعلى مستوى العالم".

وأفاد المصدر بأنه "كان من المقرر أن تكون زيارة سابقة لهنية إلى موسكو في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، إلا أن الظروف حالت دون إتمامها، غير أن قنوات الاتصال مع القيادة الروسية تواصلت، وتبادل الرسائل والاتصال وصل إلى مرحلة متقدمة".

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري ذكر الأسبوع الماضي، أن هنية سيزور موسكو على رأس وفد للحركة، مطلع آذار/ مارس.

وقال العاروري خلال حوار تلفزيوني، إننا "معنيون باستمرار العلاقة مع موسكو لتعزيز حقوق شعبنا وتحصينها من الاحتلال".

#هنية #موسكو #حماس #لافروف

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