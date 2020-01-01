حالة الطقس : أجواء شديدة البرودة وماطرة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو باردا نهاراً شديد البرودة ليلاً الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الامطار ،والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بغاء الجو الجو بارداً نسبياً نهاراً الى شديد البرودة ليلاً، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

اما يوم الاربعاء، فيكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم الاحد من خطر:

تدني مدى الرؤيا الافقية.

خطر التزحلق على الطرقات.

شدة سرعة الرياح.