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بينيت يؤكد مسؤولية "إسرائيل" عن محاولة اغتيال العجوري في دمشق

الأحد 01 مارس 2020 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يؤكد مسؤولية "إسرائيل" عن محاولة اغتيال العجوري في دمشق


القدس المحتلة / سما /

أكد نفتالي بينيت وزير الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، أن إسرائيل مسؤولة عن محاولة اغتيال أكرم العجوري نائب أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، والمسؤول العسكري للحركة، في دمشق خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية الصادرة اليوم الأحد، فإن هذا أول اعتراف علني من إسرائيل بالعملية التي فشلت في اغتيال العجوري.

وكان منزل العجوري في دمشق تعرض لهجوم من طائرات قالت حركة الجهاد الإسلامي حينها أنها إسرائيلية وتسببت بإصابة العجوري واستشهاد نجله وفلسطيني آخر.

ونفذت العملية بالتزامن مع عملية اغتيال بهاء أبو العطا القياد في الحركة بغزة.

وقال بينيت في مقابلة مع قناة 12 الليلة الماضية "عندما توليت وزارة الجيش، قضينا بالفعل على أبو العطا، وكذلك نفذنا هجومًا في دمشق".

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