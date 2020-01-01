الجامعة العربية تعلن تأجيل قمتها المقبلة بسبب "كورونا"

سما / وكالات/

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط السبت، تأجيل انعقاد القمة العربية المقبلة، والتي كان مقررا عقدها قبل الـ30 من آذار/ مارس في الجزائر، بسبب تفشي فيروس "كورونا" في عدد من دول العالم.



وقال أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إن "الموعد الجديد لانعقاد القمة ستقرره الجزائر بالتنسيق مع الجامعة العربية"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "القمة العربية ستعقد قبل نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل".



وأكد أبو الغيط أن "القرار سيعود للجزائر باعتبار أنها الدولة المستضيفة للقمة في دورتها الـ32".



وفي المؤتمر ذاته، أوضح بوقادوم أن "الإعلان عن الموعد الرسمي للقمة العربية في الجزائر، سيقرره الرئيس تبون، الذي سيعلن عن الموعد بعد المحادثات التي ستجمعه بأبو الغيط".



وفي وقت سابق، ذكر أبو الغيط أن الظروف العالمية الحالية وخاصة الصحية، تثير القلق من الاجتماعات والتجمعات، مشيرا إلى أنه سيطرح الأمر على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والقرار سيصدر بالتنسيق مع الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة.