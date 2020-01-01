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اشتية يبحث مع وزير الداخلية الكويتي تعزيز التعاون المشترك

السبت 29 فبراير 2020 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع وزير الداخلية الكويتي تعزيز التعاون المشترك


تونس /سما/

بحث رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد اشتية، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي انس الصالح، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، اليوم السبت، في مقر إقامته في العاصمة التونسية تونس، وزير الداخلية الكويتي، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته السابعة والثلاثين، بحضور سفير فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، ومدير عام الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، ومدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، والمساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء محمد الجبريني.

واطلع اشتية الصالح على آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع خاصة فيما يتعلق بالخطة الأمريكية " صفقة القرن" والموقف الفلسطيني الرافض لها، ومساعي القيادة لمواجهة هذه الخطة، اضافة الى استراتيجية الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

وثمن رئيس الوزراء الموقف الكويتي الثابت ودعمها المتواصل لفلسطين في كافة المجالات والمحافل الدولية، ناقلا تحياته إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا.

من جانبه، أكد الصالح على موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية ورفضها لما يرفضه الفلسطينيون، مرحبا بمبادرة السيد الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، معربا عن استعداده الكامل لرفعة التعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على عقد لقاء بين وفد من وزارتي الداخلية الفلسطينية والكويتية قريبا في الكويت لوضع خطط وآليات لتعزيز التعاون وترجمتها على أرض الواقع.

#محمد اشتيه #تونس #الكويت #فلسطين

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