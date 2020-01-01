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وزارة الثقافة تشارك جمعية إبداع كفر ياسيف احتفالها بيوبيلها الفضي

السبت 29 فبراير 2020 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الثقافة تشارك جمعية إبداع كفر ياسيف احتفالها بيوبيلها الفضي


كفر ياسيف / سما /

 شاركت وزارة الثقافة الفلسطينية في احتفال اليوبيل الفضي لجمعية إبداع/ كفر ياسيف داخل أراضي عام 48، اليوم السبت.

وحضر الاحتفال جمهور غفير من أهالي كفر ياسيف والمهتمين بالثقافة والفن وعدد من الشخصيات الاجتماعية والدينية.

ونقل منتصر الكم، ممثلاً عن وزارة الثقافة تحيات وزير الثقافة عاطف أبو سيف، مهنئاً الجمعية بمناسبة مرور 25 عاماً من العطاء والتميز في خدمة الفنون في الوسط العربي، مشيداً بالتواصل المستمر بين وزارة الثقافة الفلسطينية وجمعية إبداع كفر ياسيف.

وثمن الكم، دور الجمعية وإدارتها في التنوع الفني والإبداعي التي انتهجته على مدار سنوات، مشدداً على أن وزارة الثقافة تسعى دائماً للتواصل مع كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

بدوره تحدث رئيس الجمعية جورج توما، عن تاريخ الجمعية وأبرز الإنجازات التي حققتها، وأثنى على مساعي الحضور لإنجاح الثقافة والإبداع في المجتمع العربي بزياراتهم الدائمة لجمعية إبداع، شاكراً وزارة الثقافة الفلسطينية على التواصل الدائم مع "شق البرتقالة" في العديد من الفعاليات والمعارض الفنية.

#وزارة الثقافة

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