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ضبط دواجن مريضة وفواكه فاسدة في شمال غزة

السبت 29 فبراير 2020 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط دواجن مريضة وفواكه فاسدة في شمال غزة


غزة / سما /

 ضبطت دائرة شرطة بلديات محافظة شمال غزة، بالتعاون مع مفتش الصحة في البلدية كمية من الفواكه الفاسدة والدواجن المريضة خلال جولةٍ تفتيشية في سوق مخيم جباليا وبيت حانون بالمحافظة.

وأكد الرائد مازن الكحلوت، مدير دائرة شرطة البلديات في محافظة الشمال، أنه "وخلال جولةٍ تفتيشية على الأسواق برفقة مفتش الصحة في البلدية تم ضبط كمية تقدر ب (240) كيلوغراماً من الفواكه الفاسدة و(200) دجاجة مريضة في محلين تجاريين في سوق معسكر جباليا وبيت حانون".

وأوضح الرائد الكحلوت أنه وبقرار من مفتش الصحة وبرفقة قوة من شرطة البلديات تم إتلاف الكمية المضبوطة في مكب النفايات التابع للبلدية في السوق حسب الأصول والنظام.

#غزة #دواجن

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