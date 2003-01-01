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مواجهات وإصابات بالاختناق في أعقاب مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

السبت 29 فبراير 2020 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات وإصابات بالاختناق في أعقاب مسيرة كفر قدوم الأسبوعية


قلقيلية / سما /

اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، مساء السبت، خلال المسيرة الأُسبوعية للمطالبة بفتح مدخل القرية المغلق منذ العام 2003.

وذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال حتلال نصبوا كميناً لاعتقال شبان، واستطاع المشاركون في المسيرة التنبه للكمين واكتشاف جنود الاحتلال في المكان، ونجاتهم من اعتقالهم.

وأطلقت قوات الاحتلال باتجاه المتظاهرين قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والإسفنجي، ما أدى إلى اختناقات جماعية في صفوف المواطنين وأصحاب المنازل القريبة، إضافة إلى استخدام المياه الملوثة من خلال مضخة عسكرية لهذا الغرض.

يشار إلى أن مسيرة كفر قدوم دخلت عامها التاسع منذ انطلاقها في الأول من تموز عام 2011، مطالبة بفتح المدخل المغلق منذ العام 2003.

#كفر قدوم #قلقيلية #مواجهات

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