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فيروس كورونا.. 3 دول عربية تسجل 11 إصابة جديدة

السبت 29 فبراير 2020 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيروس كورونا.. 3 دول عربية تسجل 11 إصابة جديدة


غزة / سما /

قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن وزارة الصحة أعلنت اليوم السبت، عن ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى سبعة.

وذكرت الوزارة، أن المصابين الثلاثة متواجدون في غرف العزل في مستشفى ببيروت، وأنهم خالطوا أشخاصا كانوا مصابين بالفيروس في لبنان.

بدورها أعلنت وزارة الصحة العراقية اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أربع منها في بغداد والخامسة في محافظة بابل، مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 13.

وأكّدت الوزارة في بيان أن المرضي أودعوا في الحجر الصحي.

كما أعلنت البحرين، السبت، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 41.

وأفاد بيان لوزارة الصحة البحرينية بأن المصابين الجدد قدموا من إيران عبر مطار المنامة.

ولفت البيان إلى أن المصابين الجدد بحالة مستقرة، ويخضعون حاليا للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

وفي إطار إجراءات احترازية من "كورونا"، علقت البحرين الدراسة لمدة أسبوعين ابتداءً من الأربعاء الماضي.

#كورونا #دول عربية

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