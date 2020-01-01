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اشتية يصل تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب

السبت 29 فبراير 2020 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يصل تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب


تونس /سما/

وصل رئيس الوزراء محمد شتية، مساء اليوم السبت، العاصمة تونس للمشاركة في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وكان في استقباله وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، وسفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.

ويرافق اشتية في زيارته: مدير عام الامن الوقائي اللواء زياد هب الريح، ومدير عام الشرطة اللواء حازم عطالله، والمساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء محمد الجبريني، ورئيس شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب-مدير الانتربول العميد محمود صلاح الدين.

وسيلتقي اشتية خلال زيارته رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، وعدد من وزراء الداخلية العرب، لتنسيق المواقف في قضايا المشتركة.

#محمد اشتيه #تونس #وزراء الداخلية العرب

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