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وفد قيادي يطلع على أوضاع مخيم عين الحلوة

السبت 29 فبراير 2020 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد قيادي يطلع على أوضاع مخيم عين الحلوة


بيروت /سما/

 اطلع وفد قيادي فلسطيني برئاسة نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، على أوضاع مخيم عين الحلوة في لبنان جنوب لبنان.

والتقى الوفد، الذي ضم سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل المنظمة في لبنان فتحي أبو العردات، وعضو المجلس الثوري حسن فرج، وأمين سر المجلس الاستشاري لحركة فتح فهمي الزعارير، وقنصل فلسطين في كردستان العراق السفير نظمي الحزوري، الفصائل الوطنية والإسلامية، وأهالي المخيم.

وأكد المجتمعون تمسك الجميع بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ورفض "صفقة القرن"، مشيديين بمواقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الرافضة لهذه الصفقة.

وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن المخيم وحسن العلاقات مع الجوار اللبناني والتنسيق الدائم مع الدولة اللبنانية.

وتفقد الوفد مستشفى الهمشري التابع لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في صيدا، وكان في استقبالهم مدير عام المستشفى رياض أبو العينين.

وتجول الوفد في أرجاء المستشفى، واطلعوا على سير العمل في مركز القلب الذي يجري إنشاؤه بدعم من الرئيس محمود عباس، إضافة إلى التحسينات الهادفة إلى تخفيف معاناة أبناء شعبنا ورفع مستوى التقديمات الصحية.

#مخيم عين الحلوة #لينان #مخيمات اللاجئين

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