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فلسطين تؤيد قرار السعودية بوقف رحلات العمرة مؤقتا لمواجهة فيروس كورونا

السبت 29 فبراير 2020 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تؤيد قرار السعودية بوقف رحلات العمرة مؤقتا لمواجهة فيروس كورونا


رام الله / سما /

 أعربت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن تأييدها لقرار المملكة العربية السعودية بوقف رحلات العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، كإجراء استباقي وحرصا منها لعدم تفشي فيروس كورونا، واستجابة لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار الشجاع جاء في وقته، وتتحقق فيه مقاصد الشريعة الإسلامية الداعية إلى حفظ النفس، داعين المولى عز وجل أن يزيل هذا البلاء عن البشرية جمعاء.

وأعربت الوزارة عن أملها من المواطنين المسجلين للعمرة تفهم هذا الإجراء المؤقت، وسيتم اطلاع أبناء شعبنا على كل جديد.

وقال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش: إن قرار المملكة العربية السعودية بوقف رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا، هو قرار صحيح ينسجم مع قواعد الشريعة الإسلامية التي تقوم في أحد أهم مبادئها على حفظ مصالح العباد، ومنع كل ما من شأنه الإضرار بهذه المصالح، ومنها حفظ الحياة وتحريم كل ما يضر بها وفق ما يعرف في أصول الشريعة بالكليات الخمس الضرورية، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

وأضاف الهباش: أن هذا القرار يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس الإنسانية، حيث شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة في الحر الشديد الذي يمكن أن يؤذي صحة المسلمين عند الخروج في حر الشمس، حيث أجمع فقهاء الأمة على أن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذا من أوجب واجبات ولاة أمور المسلمين.

#محمود الهباش #الاوقاف #العمرة #السعودية

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