نيابة عن الرئيس: العالول يقلد بشور ومرهج وسام الرئيس الراحل عرفات

بيروت /سما/

نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قلد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم السبت، المناضلين الكبيرين منسق الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة معن بشور، والوزير والنائب اللبناني السابق بشارة مرهج، نجمة يبوس من وسام الرئيس الراحل ياسر عرفات، تقديراً لسيرتهما الوطنية المشرفة وعطائهما الفكري، وتثميناً عالياً لمواقفهما العربية القومية ودفاعهما عن القضايا العربية وفي طليعتها قضية فلسطين.

حضر التكريم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي، وسفير دولة فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل المنظمة في لبنان فتحي أبو العردات، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح آمنة جبريل، وأمين سر المجلس الاستشاري لحركة فتح فهمي الزعارير، وعضوا قيادة حركة فتح في لبنان اللواء منذر حمزة، واللواء صبحي أبو عرب، ومقرر الحملة الأهلية ناصر حيدر، وعضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي كريم رزقي.

وقال بشارة في كلمة له: "كنت اتمنى أن تشهد والدتي هذه اللحظة المهمة في حياتي، اذكرها الآن وأترحم عليها لأنها في عام 1970 عندما قررت انا ورفاقي ومعن في طليعتهم ان نلتحق بالمدافعين عن الثورة الفلسطينية، وقف بوجهي كثيرون، لكنها قالت لي: من حقه أن يذهب فهذا هو رأيه فليحاول ان ينفذ هذا الرأي دفاعاً عن الشعب الفلسطيني. عاش الشعب الفلسطيني وعاشت الثورة الفلسطينية حيةً في قلوبنا جميعاً حتى تنتصر هذه الثورة وينتصر شعبها العظيم ويعود الى أرضه محرراً مكرماً ويبني دولته الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين."

من جانبه قال مرهج: "التحية للقيادة الفلسطينية وللأخ الرئيس محمود عباس على هذه المبادرة الكريمة التي تعودناها دائماً من اخوتنا في الشعب الفلسطيني وخاصة في المخيمات الفلسطينية في لبنان التي هي في قلوبنا جميعاً."

بدوره قال بشور: "إنها لحظة مؤثرة في حياتي بأن اتسلم هذا الوسام الذي يحمل اسم القائد الرمز ياسر عرفات، والذي يأتي من الأخ الرئيس محمود عباس، فألف شكر لها. والوسام الدائم لنا هو هذا النضال الطويل والمستمر للشعب الفلسطيني الذي نشعر جميعاً بالاعتزاز والفخر بالانتساب له ولقضيت."

واضاف "انا دائماً اقول فلسطين قضية، من اقترب منها اعتز ومن ابتعد عنها اهتز، وان شاء الله سنبقى قريبين من فلسطين ومن نضال فلسطين ومن شعبها."

من جهته قال العالول: "إنه لقاء مميز ونحن باسم السيد الرئيس محمود عباس نكرم مناضلين من أجل الحرية من مناضلي الشعب الفلسطيني، عاصرا هذه المسيرة الفلسطينية والثورة الفلسطينية منذ البدايات، ليس داعمين فقط انما هم فاعلون في المسيرة."

واضاف العالول: "منذ بداية هذه المسيرة لم تكن حكراً على الفلسطينيين ولم تكن ملكاً للفلسطينيين، هي الفكرة من اجل الحرية، لذلك كان كل مناضل من اجل الحرية ينخرط في هذه المسيرة، وكان في هذه الثورة الفلسطينية وفي مسيرتها الآلاف من المناضلين العرب ومن العالم الذين يناضلون من اجل الحرية وهذا ما اثبت ان الأساس بالانتماء بالنسبة لنا هي الفكرة والبحث عن الحرية، وليست الجغرافيا هي الأساس في بالانتماء."

وختم العالول: "كان في نضالكم ومواقفكم أولوية المنتمين للجغرافيا لأنكم إنتميتم للفكرة، شكراً لكم باسم الشعب الفلسطيني وباسم السيد الرئيس محمود عباس على الجهود الداعمة التي بذلتموها من اجل شعبنا الفلسطيني عبر مسيرتكما وكل سنوات النضال."