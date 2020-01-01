اطفال "كشافة يافا" يوزعون خارطة فلسطين التاريخية في مخيم بلاطة

نابلس / سما /

قام زهرات وفتيان فرقة "كشافة يافا" التابعة لمركز يافا الثقافي في مخيم بلاطة، يرافقهم مدير عام المركز فايز عرفات، والقائد الكشفي رائد الخطيب، ومنسق الدائرة الاجتماعية خليل الطيان، بفعالية ضد صفقة القرن، تخللها توزيع خارطة فلسطين التاريخية على المحلات التجارية والسائقين والأهالي في المخيم.

وعبر العديد من الاهالي واصحاب المحلات عن تأييدهم وارتياحهم لهذه الخطوة، مؤكدين ان هذه هي فلسطين التي نعرفها وليس مجرد كنتونات متناثرة، وقاموا بتوزيع الحلوى على الاطفال المشاركين في التوزيع.

وقال قائد فرقة الكشافة، الخطيب، ان تنفيذ هذا الخطوة جاء بدعم من مؤسسة "بديل" التي تربطنا معها علاقة وطنية بامتياز، وان هذا النشاط بداية نشاطات ستقوم بها فرق الكشافة التابعة للمركز في فصل الربيع.