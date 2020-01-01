الرئيس يصدر مرسوما باعتماد السعافين شهيدا من شهداء الثورة الفلسطينية

رام الله / سما /

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوماً باعتماد المواطن عصام السعافين، الذي قتل في سجون حركة حماس شهيدا من شهداء الثورة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة خاصة للوقوف على أسباب وفاة الموقوف عصام أحمد السعافين، في 23 من الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم توقيف السعافين وفق الإجراءات القانونية بتاريخ 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، لدى جهاز الأمن الداخلي بتهمة "الإخلال بالأمن العام".

وتبين أن الموقوف يعاني من عدة أمراض مزمنة منها: تضخم في القلب، والسكر وضغط الدم منذ فترة طويلة.

وأوضحت أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية لمراعاة الوضع الصحي لعصام السعافين أثناء فترة التوقيف، مشيرةً إلى أنه فور تدهور حالته الصحية تم نقله للعلاج في مستشفى الشفاء بتاريخ 22 من الشهر الجاري، لكنه فارق الحياة في قسم العناية الفائقة في اليوم التالي.

وبحسب البيان، فإن تقرير الطب الشرعي أثبت الأمراض المزمنة التي يعاني منها الموقوف، وأوضح أن سبب الوفاة ناتج عن تضخم عضلة القلب، وانسداد الشريان التاجي، وهي أمراض قديمة يعاني منها الموقوف.

وبناءً على تقرير اللجنة، قدمت الوزارة واجب العزاء للمتوفي، واعتبرته "شهيدًا" من شهداء الوطن.

وأعلنت الوزارة تحملها الأضرار الناجمة عن وفاة الموقوف، والعمل بالتوصيات الناتجة عن لجنة التحقيق في معالجة الأخطاء، والعمل على عدم تكرارها مستقبلا.

وينحدر السعافين من عائلة فلسطينية مناضلة تعود اصولها الى بلدة الفالوجا الفلسطيتية التي هجر اهلها في عام 1948 وتعود اصول العائلة الى منطقة شرق الاردن والجزيرة العربية من قبائل وادي موسى فيما قدمت العائلة التي يتجاوز عدد افرادها الاف العديد من المساهمات في المقاومة الفلسطينية وفصائل العمل السياسي الفلسطيني والاردني .