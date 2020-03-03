هنية يكشف النقاب عن المكرمين في حفل "اليوبيل الفضي" 25 عام من الإنجازات

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كشف عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومساعد الامين العام ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية النقاب عن الأسماء التي سيتم تكريمها خلال الحفل الكبير الذي سيقيمه عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 3-3-2020، في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب مدينة غزة.

وأكد هنية على أنه سيتم تكريم أبرز الأندية والإتحادات الرياضية صاحبة الإنجازات الكبيرة، والرياضيين الذي رفعوا العلم الفلسطيني في المحافل الدولية، وتزينت صدورهم بالبرونز والفضة والذهب، بالإضافة الى القادة ومؤسسي الحركة الرياضية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية.



وفيما يلي كشف بالمكريمن خلال الحفل:

الحاج المرحوم احمد القدوة مؤسسس اللجنة الاولمبية الفلسطينية في ارض الوطن

د عزمي الشعيبي اول وزير للشباب والرياضة بعهد السلطة الوطنية

د احمد اليازجي وكيل وزارة الشباب والرياضة

اللواء جبريل رجوب قائد النهضة الرياضية

د باسم نعيم وزير الشباب والرياضة

صاحب وثيقة الوفاق الوطني

خدمات رفح

أول بطل لبطولة الدوري في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية

أول فريق يتوج بلقبي الدوري والكأس في موسم واحد

اول بطل لكأس فلسطين بفوزه على مؤسسة البيرة

يفوز ببرونزية ببطولة الأندية العربية

المشاركة في كأس الكؤوس الآسيوية

أول فريق يحتفظ بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم

أول فريق يفوز بدوري فلسطين على حساب الأمعري

نادي شباب رفح

بطل أول كأس في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية

ممثل فلسطين في البطولة العربية بالسعودية

زعيم الكرة الفلسطينية صاحب ثلاثة عشر لقب وعلي رأسها كاس فلسطين

خدمات النصيرات

أول فريق يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد وتمثيل فلسطين في البطولات العربية

المجمع الإسلامي

أكثر الأندية فوزاً بلقب الدوري والكأس والسوبر (40) لقب وتمثل فلسطين اكثر من مرة في البطولات العربية

الدكتور أسعد المجدلاوي

مدرب شباب جباليا أول فريق من خارج الدرجة الممتازة يتأهل لنهائي الكأس

أول دكتور متخصص في المجال الرياضي في فلسطين

محمود المزين

تتويج خدمات رفح بلقب الدوري الممتاز في 3 مناسبات متتالية

نعيم السويركي

إتحاد الشجاعية أول فريق يفوز بالثلاثية في موسم واحد

الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم

إجراء الإنتخابات لأول مرة في العام 1996 وصاحب الإنجازات الكبيرة

وتحقيق البطولات علي مستوي الآسيوي والعربي والأفضل اسيويا وعالميًا اكثر من مرة

الإتحاد الفلسطيني للملاكمة

الفوز بميداليات آسيوية متعددة

إبراهيم أبو سليم

فوز فلسطين بجائزة أفضل إتحاد آسيوي لكرة القدم

طارق أبو الجديان

رئيس الإتحاد الفلسطيني لكمال الأجسام

محمد ابو سلمية

حصول الصداقة على 17 لقب دوري كرة طائرة، واول من ممثل فلسطين في البطولات العربية. بالسعودية وشارك

اكثر مرة من البطولات العربية



عيسى ظاهر

زيارة نادي الوكرة القطري

أمين عبد العال

صاحب أعلى رصيد أهداف في موسم واحد (29) هدف

إياد الحجار

صاحب أول هدف فلسطيني في بطولة عربية

معمر بسيسو

المشاركة بإسم فلسطين في أولمبياد أتلانتا

ماجد أبو مراحيل

المشاركة بإسم فلسطين في أولمبياد أتلانتا

ناهض الأشقر

أول قائد للمنتخب الوطني الفلسطيني

نعيم سلامة

أول مباراة للمنتخب الفلسطيني أمام الأردن في إفتتاح ملعب أريحا

اللواء أحمد العفيفي

جهود بارزة في إستعادة عضوية الفيفا

إسماعيل المصري

مشاركة المنتخب الوطني في أول بطولة عربية

عزمي نصار

تحقيق المنتخب الفلسطيني برونزية الدورة العربية عام 1999

إبراهيم مناصرة

أول لاعب فلسطيني من الشتات

فتحي أبو العلا

إستقبال رئيس الفيفا السابق جوزيب بلاتر وهبوطه في مطار غزة



ماهر حميد

الزمالك أول فريق مصري يزور فلسطين في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية

عبد الرؤوف السدودي

أول محاضر عربي وآسيوي

محمد السويركي

إتحاد الشجاعية أول فريق يخوض مباراة آسيوية في قطاع غزة

الراحل مصطفى عبد الغالي

أول مشاركة لفلسطين في تصفيات كأس العالم عام 1938

عماد أيوب

أول هدف لفلسطين في تصفيات كأس العالم

محمد الجيش

صاحب أول هدف فوز لفلسطين في تصفيات كأس العالم

إبراهيم أبو العيش

أول حكم يشارك في تصفيات كأس العالم

محمد الشيخ خليل

أول حكم مساعد يشارك في تصفيات كأس العالم

زياد الكرد

أول محترف في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية

يوسف ابو كويك

الحاصل على برونزية آسيا للشباب في ألعاب القوى



تيسير بركات

صاحب مبادرة "يد بيد لنبني الوطن"

ألفريد ريدل

أول مدرب أجنبي للمنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم

جمال حرب

الفائز بلقب أول بطولة دوري كرة قدم خماسية

خالد أبو كويك

الفائز بكأس غزة في عهد الحكومة العاشرة

صائب جندية

أول قائد للمنتخب الفلسطيني في كأس العالم، وأول لاعب ومدرب للمنتخب

أحمد كشكش

صاحب أول هدف لفلسطين على ملعبها في مرمى الأردن

وجيه مشتهى

شهداء الحركة الرياضية في العدوان على غزة 2009

أيمن الكرد

شهداء الحركة الرياضية في العدوان على غزة 2009

حسام وادي

صاحب اول هدف دولي بيتي في تصفيات كأس العالم

حمادة شبير

هداف دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية

إياد أبو غرقود

صاحب هدف أول هدف فوز لفلسطين في بطولة غرب آسيا

مؤسسة أمواج الرياضية

مؤسسة أمواج تدشن اول إذاعة وتلفزيون رياضي متخصص في فلسطين

عماد هاشم

فوز فلسطين ببرونزية كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية

جمال محمود

فوز فلسطين بأول لقب آسيوي لكرة القدم (كأس التحدي)

أحمد الحسن

مشاركة فلسطين لأول مرة في نهائيات كأس آسيا

خليل أبو شمالة

مشاركة فلسطين لأول مرة في كأس آسيا لكرة السلة في الصين

رمزي صالح

قائد المنتخب الفلسطيني لكرة القدم والذي خاض أكثر من 100 مباراة،

وأول لاعب يفوز بدوري أبطال قارة وسوبر قارة وسوبر مصري

عبد الناصر بركات

وصول المنتخب الفلسطيني الى أفضل مركز في تاريخه في تصنيف الفيفا (73)

نور الدين ولد علي

تأهل المنتخب الفلسطيني لأول مرة لكأس آسيا عن طريق التصفيات

عبد اللطيف البهداري

قائد المنتخب الفلسطيني سابقاً

سامح القصاص

أول حكم فلسطيني يقود نهائي بطولة

جمال العقيلي

مؤسس الإتحاد الفلسطيني للننشاكو

محمد صقر

بطل العالم للنشاكو في العام 2005

حسام حمادة

الحاصل على برونزية الدورة العربية لرفع الأثقال



أبطال ذوي الإرداة

- حسام عزام

- محمد فنونة

- حاتم زقوت

- مؤمن المصري

- عبد الرحمن أبو وطفة

إياد كلاب خدمات النصيرات أول من فاز بالدوري الممتاز لكرة اليد

أحمد النشوي خدمات المغازي أول فريق يفوز بالدوري الممتاز

سعد الله أبو عيطة نادي الصداقة

النادي الأهلي بطولة الدوري لكرة الطاولة

الدكتور باسم نعيم وقع بعهده التوافق الرياضي

أحمد اليازجي أول وكيل وزارة للشباب والرياضة

عزمي الشعبي أول وزير للشباب والرياضة

شركة جوال أول شركة فلسطينية ترعى الرياضة الفلسطينية