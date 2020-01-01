الاحتلال يقمع المشاركين بفعالية لزراعة أشجار الزيتون شرق طوباس

طوباس /سما /

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المشاركين في فعالية شعبية سلمية لزراعة أشجار الزيتون في منطقة "خلة الصفيرة" سهل البقيعة شرق طوباس.

واطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في الفعالية، التي دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفصائل العمل الوطني، لمناسبة الذكرى الـ51 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية.

وأشارت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري، إلى أن هذه الفعالية تأتي للتأكيد على أن شعبنا لن يتخلى عن شبر واحد من أرضه، فالأغوار تمثل سلة غذاء فلسطين وسلتها التنموية والاقتصادية، وسنعمل على إسقاط صفقة القرن بمقاومتنا الشعبية وبأشكالها المختلفة التي تقرها فصائل العمل الوطني الموحدة.

بدوره، قال الناشط في المقاومة الشعبية خالد منصور "جئنا إلى هذه المنطقة المهددة بالاستيلاء والإغلاق، لنقول للاحتلال إن هذه الأرض أرضنا سنزرعها بالشجر، وزنود شبابنا هي التي تحميها".