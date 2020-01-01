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رداً على أردوغان..نائب روسي: تركيا لا تملك صلاحية تحديد مصير سوريا وأفعالها لن تقبل أبداً

السبت 29 فبراير 2020 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
رداً على أردوغان..نائب روسي: تركيا لا تملك صلاحية تحديد مصير سوريا وأفعالها لن تقبل أبداً


موسكو /سما/

 علق برلماني روسي على طلب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان من روسيا الابتعاد، وترك بلاده "وجها لوجه" مع سوريا، بالقول إن تركيا لا تملك أي حق أو صلاحية تسمح لها بتحديد مصير سوريا.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما دميتري نوفيكوف: "فيما يتعلق بادعاءات أردوغان حول تحديد مصير سوريا، فإن القيادة التركية ليس لها صلاحية أو حق في ذلك. السلطات السورية لم تخول الجانب التركي بذلك، ولم تمنح أي قرارات من الأمم المتحدة، تركيا مثل هذه الصلاحية".

ووفقا للبرلماني الروسي، "تحاول القيادة التركية في الوقت الحالي الحصول على احتكار حق التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لسوريا، والبدء بشكل عشوائي في إملاء إرادتها على الدول الأخرى. مثل هذه الأعمال غير مقبولة على الإطلاق".

في وقت سابق من يوم السبت،  قال أردوغان، إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تتنحى روسيا جانبا وتترك لتركيا التعامل مع "النظام السوري" بمفردها.

وأضاف أردوغان، في كلمته أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا "لم تذهب إلى سوريا بدعوة من نظام الأسد وإنما استجابة لطلب الشعب السوري، ولا نية لنا بالخروج ما دام شعبها يطالبنا بالبقاء".

#اردوغان #روسيا #تركيا #سوريا

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