  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاحد

السبت 29 فبراير 2020 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاحد


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ الاحد.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب لها، أن الحافلات المراد سفرها من السادسة حتى التاسعة (الرقم 100) من كشف (2020/6).

وطالبت المسافرين بضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

كما طالت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

#الداخلية بغزة #الية السفر #قطاع غزة #مسافرين #غزة #كشوفات سفر #معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: بينت يخرج عن وعيه ويفقد اعصابه في مقابلة تلفزيونية.. والسبب غزة

فريدمان: هناك قنوات خلفية مع السلطة الفلسطينية وحكومتها حول خطة ترامب..

لاجئ فلسطيني ضحيّة " تجار العمل" في اليونان

حرب اتهامات غير مسبوقة بين غانتس ونتنياهو.. وليبرمان يعتبرها أخطر من كورونا

5 سيناريوهات مرتقبة بعد الانتخابات الإسرائيلية الثالثة

رئيس تحالف "العمل-غيشر-ميرتس" الإسرائيلي "يفجّر قنبلة" قبل الانتخابات

"بعد مهلة بينت " ... إيران تهدد إسرائيل برد ساحق وباعث على الندم

الأخبار الرئيسية

تركيا تعلن عن تدمير منشأة للأسلحة الكيميائية جنوب حلب وقتل 9 من عناصر حزب الله

الحكومة توضح حقيقة وجود قنوات خلفية للمفاوضات مع امريكا بشأن "صفقة القرن"

الشهيد عصام السعافين

داخلية غزة تعتبر الموقوف "السعافين"شهيدا وتتحمل الأضرار الناجمة عن وفاته

ليبرمان يكشف : نتنياهو وجه رسالة سرية للعاهل الأردني وهذا اهم ما جاء فيها ..

كورونا

الصحة: فسطين خالية من "كورونا" و55 مواطناً في الحجر الصحي