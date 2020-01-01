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الجيش اللبناني: مقتل عسكري وإصابة آخر في هجوم مسلح بـ"البقاع"

السبت 29 فبراير 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني: مقتل عسكري وإصابة آخر في هجوم مسلح بـ"البقاع"


بيروت /سما/

 أعلن الجيش اللبناني،يوم السبت، مقتل عسكري وإصابة آخر في هجوم مسلح من قبل مجهولين بمحافظة البقاع، شرقي البلاد.

وقال الجيش، في بيان، إن ”عسكريين اثنين كانا على متن سيارة، تعرضا لكمين تخلله إطلاق نار، في منطقة الشواغير بالهرمل؛ ما أدى لاستشهاد أحد العسكريين“.

وأضاف أن ”وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة، تقوم بتنفيذ عمليات تفتيش؛ بحثا عن مطلقي النار لتوقيفهم“.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، تعرضت دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، لإطلاق نار أثناء ملاحقتها لسيارة مسروقة؛ ما أدى إلى سقوط قتيلين من الجيش وجرح 3 في الهرمل بالبقاع.

وتندلع اشتباكات في تلك المنطقة من آن إلى آخر، بين الجيش ومسلحين؛ بسبب تواجد عصابات مسلحة خارجة عن القانون، تقوم بعمليات سرقة واحتيال وتجارة المخدرات وقتل وترويع المواطنين، وفق إعلام محلي.

#الجيش اللبناني #هجوم مسلح

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