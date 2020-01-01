إيران تعلن وفاة 9 أشخاص وإصابة 295 بفيروس كورونا بينهم حفيد خامنئي

طهران /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم السبت، تسجيل 205 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، معلنة ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 593 حالة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة، ووفاة 43 شخصا إثر الإصابة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمر صحفي، إنه تم "تسجيل 205 حالات جديدة بفيروس كورونا في إيران خلال 24 ساعة الماضية، وارتفعت حصيلة الإصابات لـ593 إصابة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة".

وأضاف جهانبور، أن "عدد حالات الوفاة بلغ 43 حالة".

وتابع: "سيتم تعطيل الجامعات والمدارس وجميع المراكز الثقافية والفعاليات الرياضة حتى نهاية الأسبوع القادم ونطالب أبناء الشعب بعدم السفر بين المدن وعدم التجمع وإلغاء جميع الأعراس ومجالس العزاء والزيارات والالتزام في المنازل".

و أصيب عضو بمجلس تشخيص مصلحة النظام، كما أصيب نجل صهر ومستشار المرشد الإيراني.

ونقل مراسل روسيا اليوم عن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران إعلانه في بيان عن إصابه محمد مير محمدي العضو في المجلس بفيروس كورونا، مضيفا أن حالته مستقرة.

ونفى المجلس الأنباء التي نقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور حالته الصحية او دخوله في غيبوبة.

وتوفيت والدة محمدي يوم الجمعة ، في أحد مشافي مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس، وهي شقيقة المرجع الديني موسى شبيري زنجاني الذي يخضع للحجر الصحي بعد وفاة المسؤول التنفيذي والمالي في مكتبه جراء الإصابة بالفيروس.

كما ذكرت وكالات أنباء إيرانية إصابة نجل غلام رضا حداد عادل مستشار وصهر المرشد الأعلى للشؤون الدولية بالفيروس.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، عن وفاة النائب محمد علي رمضاني دستك بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد -19) المستجد.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن النائب عن مدينة آستانة اشرفية وبندر كياشهر، محمد حسين قرباني، عن وفاة النائب المنتخب الجديد، محمد علي رمضاني دستك، يوم أمس الجمعة بعد إصابته بالفيروس كورونا (كوفيد -19" المستجد.

وأشار النائب قرباني إلى أن "المرحوم رمضاني شارك في الدفاع المقدس أثناء الحرب المفروضة في الثمانينات التي شنها نظام صدام وكان يعاني من أعراض الاصابة بالاسلحة الكيمياوية، وفاز في انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي التي اقيمت يوم الجمعة 21 فبراير/شباط الجاري بعد ان حصل على أغلبية الاصوات".