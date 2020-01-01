فلسطين تشارك في أعمال مجلس إدارة منظمة العمل العربية في القاهرة

القاهرة /سما/

شاركت فلسطين، اليوم السبت، في أعمال الدورة الـ92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، التي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة الكويت.

واستعرض وزير العمل نصري أبو جيش، تقريرا مفصلا امام مجلس إدارة منظمة العمل العربي، عن الانتهاكات الاسرائيلية التي يتعرض له العمال وسرقة مستحقاتهم، اضافة الى الإصابات التي يتعرضون لها من حوادث قاتلة وزيادتها خلال عام 2019.

وأكد أهمية تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي سيبدأ العمل به الاثنين المقبل من قبل منظمة العمل الدولية، كما قدم إقتراحا لادراج هذا التقرير على اجندة مؤتمر منظمة العمل الدولية الذي سيعقد في شهر حزيران المقبل بجنيف ومناقشته ووضع آليات لتنفيذه.

وطالب أبو جيش بضرورة العمل على دعم إجتماع المانحين لدعم التشغيل في فلسطين وهو قرار سابق وبدأ تنفيذه بمساعدة مدير عام منظمة العمل العربي بالتحضير لهذا الاجتماع، وجرى الاتفاق على ان يعقد على هامش أعمال اجتماع منظمة العمل الدولية المقبل، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة لدعم هذا الاجتماع ماديا لدعم التشغيل في فلسطين.

وسيلتقي الوزير على هامش الاجتماع مدير عام منظمة العمل العربي فايز المطيري، لبحث آلية تنفيذ القرارات والتوصيات التي سيتبناها المجلس خاصة قبل التحضير للاجتماعيين لمنظمة العمل العربية والدولية .

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالكويت، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربي مريم العقيل، ان المجلس حريص على متابعة تطورات القضية الفلسطينية للتذكير بعدالتها وان تكون حية على الدوام امام المحافل الإقليمية والدولية باعتبارها قضية العرب المركزية الاولى.

وقالت إن "صفقة القرن"، جاءات لتقضي على بقية حقوق الشعب الفلسطيني بتنكر واضح للقانون الدولي، وأكدت أنها صفقة تكرس الاحتلال وتتحدى قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدم الاعتراف بالاستيطان والتأكيد على حق العودة، ونأمل ان نوحد الصف لبناء مواقف واضحة لرفض هذه الصفقة .

من جانبه، شدد مدير عام المنظمة فايز المطيري، رفضه لصفقة القرن، وقال: كل ما يقدم من شعب فلسطين في هذا الاجتماع نحن معه، مؤكدا ضرورة تقديم دعم سخي للشعب الفلسطيني بشكل عام، والطبقة العاملة بشكل خاص.

وأضاف أن منظمة العمل العربية عملت منذ نشأتها على دعم القضية الفلسطينية في مختلف المحافل والملتقيات الرسمية العربية والإقليمية والدولية، وحضور فلسطين هام في اجتماعات المنظمة .

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من الموضوعات الهامة والحيوية، يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات الدورة (91) لمجلس الإدارة، واستعراض تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الاراضي المحتلة، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف في شهر مايو - يونيو 2020 .

يذكر أن "العمل العربية" هي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، ويتمتع مديرها العام بالحصانة الدبلوماسية، وتحتضن مصر مقرها في القاهرة، غير أنها لم تتول هذا المنصب منذ نشأة المنظمة.