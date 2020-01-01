اجتماع مؤسساتي في مخيم بلاطة للحد من ظاهرة التسرب من المدارس

نابلس / سما /

نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة اجتماعا في قاعة اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة، بمشاركة ممثلي عدد من المؤسسات الاهلية والحكومية والدولية الشريكة في مجلس التخطيط، تم تخصيصه لمناقشة ظاهرة التسرب من المدارس، من حيث اسبابها ونتائجها وكيفية الحد منها.

وتحدث عضو اللجنة الشعبية اسماعيل مرشود عن ابعاد ظاهرة التسرب من المدارس، مستعرضا التجارب الناجحة التي طبقتها اللجنة في المخيم للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع الاهالي.

بدوره، اشاد مدير التنمية الاجتماعية محمد بشارات بالتعاون القائم ما بين المديرية والمؤسسات المنضوية في اطار مجلس التخطيط لتحقيق الاهداف المرسومة في سبيل خدمة الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني عبر التخطيط السليم.

من ناحيته قدم المربي خالد جعاريم من مديرية تربية وتعليم نابلس شرحا مفصلا عن اسباب ظاهرة التسرب من المدارس، مستعرضا بعض الاحصائيات في هذا المجال.

كما قدمت مديرة مركز تأهيل الفتيات في وزارة التنمية الاجتماعية، انتصار المغربي، شرحا عن الخدمات التي تقدمها المراكز التابعه للوزاره والفئات المستهدفة والشروط الواجب توفرها للالتحاق في المراكز.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الجميع على توصيات من شأنها الحد من ظاهرة التسرب وتشكيل لجنة منبثقة عن مجلس التخطيط لمتابعة تنفيذ التوصيات.