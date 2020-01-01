  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكومة توضح حقيقة وجود قنوات خلفية للمفاوضات مع امريكا بشأن "صفقة القرن"

السبت 29 فبراير 2020 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة توضح حقيقة وجود قنوات خلفية للمفاوضات مع امريكا بشأن "صفقة القرن"


رام الله / سما /

نفت الحكومة، مزاعم السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بوجود قنوات خلفية للمفاوضات مع الولايات المتحدة حول "صفقة القرن".

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان صدر عنه، اليوم السبت، على المبادرة التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، التي أكد خلالها رفضه للخطة الأميركية، ودعا إلى إنشاء آلية دولية بمشاركة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، رافضا في الوقت ذاته قبول واشنطن وسيطاً وحيدا لعملية السلام.

#الحكومة الفلسطينية #الولايات المتحدة #صفقة القرن #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: بينت يخرج عن وعيه ويفقد اعصابه في مقابلة تلفزيونية.. والسبب غزة

فريدمان: هناك قنوات خلفية مع السلطة الفلسطينية وحكومتها حول خطة ترامب..

لاجئ فلسطيني ضحيّة " تجار العمل" في اليونان

حرب اتهامات غير مسبوقة بين غانتس ونتنياهو.. وليبرمان يعتبرها أخطر من كورونا

5 سيناريوهات مرتقبة بعد الانتخابات الإسرائيلية الثالثة

رئيس تحالف "العمل-غيشر-ميرتس" الإسرائيلي "يفجّر قنبلة" قبل الانتخابات

"بعد مهلة بينت " ... إيران تهدد إسرائيل برد ساحق وباعث على الندم

الأخبار الرئيسية

تركيا تعلن عن تدمير منشأة للأسلحة الكيميائية تتبع الجيش العربي السوري جنوب حلب

الشهيد عصام السعافين

داخلية غزة تعتبر الموقوف "السعافين"شهيدا وتتحمل الأضرار الناجمة عن وفاته

ليبرمان يكشف : نتنياهو وجه رسالة سرية للعاهل الأردني وهذا اهم ما جاء فيها ..

كورونا

الصحة: فسطين خالية من "كورونا" و55 مواطناً في الحجر الصحي

نيوزويك تكشف : مخطط إسرائيلي لضرب حزب الله في لبنان