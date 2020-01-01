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قطر: وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

السبت 29 فبراير 2020 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا


الدوحة /سما/

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما، كان قد عاد من إيران مؤخرا، وذلك ضمن المواطنين التي قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم أول أمس الخميس.

 وأكدت الوزارة أنه تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة، مضيفة أنها بدأت في فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة، وأنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يدل على انتشار الفيروس في البلاد.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

#قطر #كورونا #اصابات

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