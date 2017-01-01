تركيا تعلن عن تدمير منشأة للأسلحة الكيميائية تتبع الجيش العربي السوري جنوب حلب

دمشق/موسكو- (أ ف ب) -(الاناضول):

أعرب الروس والأتراك عن أملهم في “خفض التصعيد” في سوريا خلال لقاءات بين مسؤولين رفيعين من البلدين في الأيام الأخيرة، كما أكدت السبت وزارة الخارجية الروسية. وأعلنت الخارجية في بيان “جرى التركيز من الجانبين على الحدّ من التصعيد على الأرض مع مواصلة مكافحة الإرهابيين المعترف بهم كذلك من مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة”. وأعلنت تركيا السبت انها دمرت “منشأة للأسلحة الكيميائية” تابعة للحكومة السورية في شمال شرق البلاد، رداً على ضربات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عسكرياً تركياً الخميس. وليل الجمعة السبت، دمرت القوات التركية “منشأة للأسلحة الكيميائية واقعة على بعد 13 كلم جنوب حلب، فضلاً عن عدد كبير من الأهداف الأخرى التابعة للجيش العربي السوري”، كما أعلن مسؤول تركي كبير رفض الكشف عن هويته لصحافيين، بدون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قائد عسكري في ما وصفته بـ"التحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار الأسد" أن 9 عناصر من "حزب الله" اللبناني قتلوا بقصف تركي في إدلب السورية أمس الجمعة.

وقال القائد العسكري، الذي لم تذكر الوكالة اسمه، إن ضربات نفذتها تركيا على شمال غرب سوريا في وقت متأخر الجمعة أدت إلى مقتل تسعة من أعضاء جماعة "حزب الله" وإصابة 30 آخرين.

وأضاف القائد العسكري اليوم السبت، أن الضربات التركية استهدفت مقرا لـ"حزب الله" قرب مدينة سراقب في إدلب، بؤرة القتال في الأيام القليلة الماضية، باستخدام قذائف ذكية وطائرات مسيرة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة، تحييد 56 عنصرا من قوات الجيش السوري، فيما أفادت قناة TRT عربي بمقتل برهان رحمون العميد في الحرس الجمهوري السوري، إثر استهداف طائرة مسيرة تركية تجمعا للقوات السورية في ريف حلب الغربي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أيضا مقتل جندي تركي وإصابة اثنين آخرين بقصف للجيش السوري في إدلب.

وكانت تركيا قالت ان قواتها وجهت ضربات للجيش السوري وحلفائه في منطقة حلب فيما اعلن مستشار الرئيس التركي بان انقرة ستنتقم بشدة لمقتل 35 من جنودها في هجوم جوي نفذه الطيران الروسي والسوري قبل يومين في ادلب.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، حول مباحثات عقدت في العاصمة التركية أنقرة، على مدار 3 أيام، بين الوفدين التركي والروسي بخصوص الأوضاع في إدلب. وأوضح أن الوفدين ناقشا الخطوات الملموسة من أجل خلق حالة توازن دائم في منطقة خفض التصعيد بإدلب، بهدف التطبيق الكامل للمذكرتين المبرمتين في 4 مايو/ أيار 2017، و17 سبتمبر/ أيلول 2018. وأكد أن الجانبين اتفقا على خفض التوتر ميدانيا، وحماية المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب، وإيصال والمساعدات الإنسانية العاجلة للجميع في هذه المنطقة. والأربعاء، انطلقت جولة ثالثة من مباحثات الوفدين التركي والروسي، حول إدلب، واختتمت الجمعة.