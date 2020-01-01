حافظ على بنطالك الجينز بتلك الطرق

وكالات / سما /

جميعنا نعشق ملابسنا ونرغب في الاحتفاظ بها لأطول وقت ممكن؛ وتتطلب بعض الخامات عناية أكثر من غيرها لإبقائها على الشكل الأنيق النظيف الذي طالما اعتدنا عليه؛ إليك أسهل الطرق للحفاظ والعناية بالجينز.

*يجب استخدام كمية أقل من مسحوق الغسيل، أما المبيضات فلا تستخدم إطلاقاً في إزالة البقع من الجينز.

* لابد من وضع البنطال في الغسالة على ظهره.

*يُفضل الغسيل اليدوي، أما إذا استخدمت الغسالة فيجب اختيار برنامج متوسط في عدد الغسلات.

*لا يفضل غسيل الجينز بالماء ومسحوق التنظيف بشكل متكرر، ولكن يمكن اتباع طرق أخرى، مثل وضعه داخل الفريزر لليلة كاملة، ثم يوضع لساعة في الهواء، أو تعليقه داخل الحمام خلال الاستحمام ثم يوضع في الهواء حتى يجف تماماً.

* عند الغسيل لابد من استخدام مياه باردة؛ لأن المياه الساخنة تفسد الأنسجة وتزيد من ظهور البقع؛ وذلك وفقاً لما نشرة موقع المصري. لايت