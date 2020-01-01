وزارة التنمية تعلن زيادة حصة الفرد بـ"قطاع غزة" من برنامج الغذاء العالمي

غزة / سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي، ابتداء من الأول من آاذار/مارس المقبل، على زيادة حصة الفرد بقطاع غزة بمبلغ 19 شيقلا؛ ليصبح 54 شيقلا بدلا من 35 شيقلا لنحو (50,000) من مستفيدي برنامج الأغذية العالمي لشهر آذار فقط، من الأسر التي تقودها امرأة، ويوجد لديها معاقين ومعالين .

وقال الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي، إنه بناء على توجيهات وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والاهتمام بايلاء أهلنا بقطاع غزة أولوية خاصة، تم الاتفاق على هذه الزيادة، وكذلك فتح البوابة الموحدة للمساعدات للجامعات والكليات بقطاع غزة لمساعدة الطلاب لمن هم من الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية للتسهيل والتخفيف عليهم.

وأشار الحافي إلى أن الوزارة تعمل بكافة طاقاتها من أجل التسهيل على أهلنا بالقطاع.

وفي سياق آخر، التقى وفد وزارة التنمية الاجتماعية بغزة مع عميد المعاهد الأزهرية في جامعة الأزهر، لمناقشة سبل تطوير العلاقات المشتركة،والبحث بآليات العمل بالمرحلة المقبلة.

وأكد الحافي حرص الوزارة على خدمة أبناء شعبنا، كونها وجدت لمساعدة الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم الطلاب، وتنفيذ العديد من برامج المساعدات الطارئة، والمشاريع الصغيرة التي تخدم الأسر الفقيرة.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة أحمد التيان أن جامعة الأزهر تسخر كافة إمكانياتها لخدمة المجتمع الفلسطيني، وتفتح أبوابها في أي وقت أمام مؤسساتنا الوطنية والوزارات الرسمية، من أجل التعاون وتنفيذ الأنشطة والمشاريع المشتركة، لاسيما وأن الجامعة لا تتوانى عن خدمة كافة الطلبة، وتقدم العديد من التسهيلات لكافة الطلبة ليتمكنوا من إكمال دراستهم الجامعية بكل سهولة.

وأشار غلى أن الجامعة تحمل على عاتقها الكثير من الأعباء من أجل مساعدة الطلبة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.