حركة فتح: "صفقة القرن" مرفوضة

رام الله / سما /

أكد عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، أن "صفقة القرن"، مرفوضة من ألفها إلى يائها، ولا توجد فيها إيجابية واحدة، ولا تصلح لأن تكون قاعدة للحوار أو منطلقا لعملية سياسية.

وقال القواسمي في بيان صحفي اليوم السبت، إن الخطة المزعومة عبارة عن تكريس لنظام الابارتايد العنصري، وتجمل الاحتلال الاسرائيلي وتأبده، وأن الحديث عن دولة فلسطينية فيها، ما هو إلا خدعة مكشوفة.

ونفى القواسمي وجود أية اتصالات مع الإدارة الاميركية حول صفقة العار مطلقا، وأن الموقف الفلسطيني واضح وثابت، بأن المطلوب رعاية دولية متعددة الاطراف تكون فيها الرباعية الدولية أساسا، وتكون الشرعية الدولية مرجعية ومنطلقا للحوار.