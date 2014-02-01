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يبدأ غداً،، الأوراق المطلوبة لتسجيل الصف الأول الابتدائي 2020 "وكالة وحكومة"

السبت 29 فبراير 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يبدأ غداً،، الأوراق المطلوبة لتسجيل الصف الأول الابتدائي 2020 "وكالة وحكومة"


غزة / سما /

تنطلق غداً الأحد عمليات التسجيل للطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام 2020 بجميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث في فلسطين ، للأطفال الجدد مواليد سنة 2014 و 2015 الذين ولدوا من تاريخ 1/2/2014 ولغاية تاريخ 31/1/2015 .

وزارة التربية والتعليم طالبت أولياء الأمور بتجهيز الوثائق المطلوبة لتسجيل الطلبة، على أن يبدأ التسجيل في المدارس من صباح الأحد 2020/03/1 وحتى نهاية العام الدراسي الحالي في جميع مدارس الوطن .

وحول أبرز شروط التسجيل في مدارس الوكالة ، أن يكون الطالب مسجلاً في بطاقة الوكالة للأب أو أن تكون أمه لاجئة مسجلة، مع إحضار الوثائق التالية عند التسجيل :-

١/ شهادة الميلاد وصورة عنها وصورة عن هوية ولي الأمر 

٢/ بطاقة الوكالة وصورة عنها شرط أن يكون الطالب مسجل فيها

٣/ السجل الصحي للطالب 

#الطلاب #الابتدائي #الصف الأول

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