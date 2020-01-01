ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إسرائيل إلى سبعة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إسرائيل، ارتفع إلى سبع إصابات.



وبحسب القناة، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الليلة الماضية أن اثنين من المصابين مريضان بعد أن تجاوزت حرارتهما 38 درجة، ووصفت حالتهما بالطفيفة، أما الخمسة الآخرون فيحملون الفيروس.



وأضافت أنه تم وضع المصابين جميعًا في حجر صحي بمستشفى "شيبا" في تل هشومير، مشيرةً إلى أن ثلاثة من المصابين زاروا إيطاليا حيث تبين أن أحدهم نقل العدوى إلى زوجته.



من جهتها قالت القناة 11 العبرية: إنه "يجب على 4500 إسرائيلي حاليًا الخضوع لعزل صحي في منازلهم.



وقال نائب المدير العام لوزارة الصحة، ارنون افيك: إن الأمور لم تخرج عن السيطرة، وأنه يتعين التقيد بالتعليمات.