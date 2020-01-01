البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي يلعبان دوراً إيجابياً في مواجهة كورونا

وكالات / سما /

قال وو مان تشينغ الأكاديمي في الأكاديمية الصينية للهندسة، إن البيانات الكبيرة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لعبت دوراً إيجابياً في معركة الصين ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأضاف وو خلال مؤتمر صحفي حول (كوفيد-19) أن شركات الاتصالات استخدمت البيانات الكبيرة لتحليل تدفقات الناس ووضع الوباء في مناطق رئيسية خلال فترات هامة، مشيراً إلى أن مجموعة تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية طورت كاشف اتصال وثيق، يُتيح للمستخدمين من خلال إدخال أسمائهم وأرقام هوياتهم الشخصية فقط معرفة ما إذا كانوا على اتصال وثيق مع شخص مصاب بالفيروس.

وتابع وو أن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات طورت منصة لضمان إمداد وتوزيع فوريين للمواد الطبية. كما أن العديد من أدوات وأجهزة قياس درجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء التي دمجت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، قد تم تطويرها لتقليص مخاطر الإصابة العابرة وزيادة فعالية فحص درجات الحرارة.

وفي السياق ذاته؛ لعبت البيانات الكبيرة دوراً هاماً في مساعدة الشركات على ضمان أو استئناف عملياتها التشغيلية ضمن نطاق آمن وسليم ومنظم.

وقال قاو شانغ شنغ مسؤول في مكتب إدارة بيانات الخدمة بحكومة مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين، إن المقاطعة أطلقت نظام رمز صحي، يتيح للمستخدمين المسجلين استخدام رموزهم الصحية كـ "شهادات" تُثبت أوضاعهم الصحية.

ويقوم الرمز الصحي على دمج البيانات الكبيرة من الفحوصات الحكومية، والتسجيل في الأماكن العامة ومديريات الصحة والنقل، لضمان عودة آمنة للعمال المهاجرين وتسهيل عمليات التسجيل والإبلاغ.