مانشستر يونايتد يعود لمراقبة هدف مورينيو

وكالات / سما /

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد عاد لمراقبة أحد الأهداف القديمة للشياطين الحمر.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أرسل الكشافة، من أجل متابعة الإيطالي فيدريكو كييزا، جناح فيورنتينا.

وأشارت إلى أن يونايتد سبق أن اهتم بضم كييزا، ويعود الأمر إلى 2018 أثناء تواجد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأوضحت أن الكشافة الخاصة بسولسكاير كانوا حاضرين خلال تعادل فيورنتينا الأخير مع ميلان بنتيجة 1-1 في الدوري الإيطالي.

وكشفت "ذا صن" أنه تم تعيين كشافة خاصة لسولسكاير منذ العام الماضي، ويقدمون تقارير مباشرة للمدرب النرويجي حول اللاعبين في الميركاتو.

وقالت الصحيفة، إن القيمة السوقية لصفقة كييزا تبلغ 60 مليون إسترليني، لا سيما أنه سيكون جزءًا من تشكيلة إيطاليا في يورو 2020.