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راموس: ميسي واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ

السبت 29 فبراير 2020 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
راموس: ميسي واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ


وكالات / سما /

أكد سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد أنه يكن الكثير من الاحترام لكابتن برشلونة، ليونيل ميسي، قبل موقعة الكلاسيكو المرتقبة يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف الميرينجي، نظيره البرسا، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية، مدريد في قمة الجولة 26 من عمر الدوري الإسباني.

ويطمح البلوجرانا للحفاظ على صدارة جدول الترتيب بعد انتزاعها من اللوس بلانكوس في الجولة الماضية، إثر سقوط الريال على يد ليفانتي بهدف نظيف، وفوز برشلونة على إيبار بخماسية نظيفة، في حين يسعى الريال في استعادتها ومصالحة الجماهير بعد السقوط أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ 33 عاماً تحدث إلى لا ليجا قبل مباراة ريال مدريد القادمة قائلاً “لدي احترام ضخم له. أعتقد أنه واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ”.

وأضاف “آمل ألا يكون في يومه يوم الأحد وهذا سيعني أننا قمنا بعملنا، وفوق هذا كله، إذا نجحنا في تحقيق نتيجة جيدة سيكون أفضل”.

وتابع “أتمنى له الأفضل كزميل محترف، ولكن فقط طالما لا يؤثر ذلك علينا بالسلب. هذا صعب، ولكنه يحظى بأقصى قدر من الاحترام لدي”.

#سيرجيو راموس #ريال مدريد #ميسي #برشلونة

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