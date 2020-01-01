توماس توخيل يقرر تفعيل "سلاحه" الأوروغواياني

وكالات / سما /

ألمح الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى أنه سيعتمد على مهاجمه الأوروغواياني أدينسون كافاني بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه بوقت مميز وحالة جيدة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال توخيل: "كافاني استعاد ثقته خلال التدريبات الأخيرة، وأسهم في ذلك إحرازه الهدف رقم 200 له مع الفريق مؤخرا، ولا أعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة لإيقافه".

وبيّن أنه من المهم إعطاء اللاعب الاستمرارية في اللعب خلال الفترة المقبلة، بعدما كان يعتمد عليه كبديل خلال الفترة الأخيرة، مضيفا: "هذا وقت مهم بالنسبة له"، دون أن يكشف عما إذا كان سيشركه كأساسي أم لا في مواجهة ديغون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه البرازيلي نيمار دا سيلفا تمرده على سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة، بعدما أبدى ضيقه من قرار توخيل بإبعاده عن مباراة ديغون بداعي إراحته رغم أنه لا يعاني من أي إصابات.

يشار إلى أن كافاني سجل مؤخرا هدفه رقم 200 مع الفريق الباريسي، خلال مواجهة بوردو بالدوري الفرنسي، ليصبح أول لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف مع سان جيرمان.