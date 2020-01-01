دي بروين يتوج بجائزة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

توج كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا خلال هذا الأسبوع ، بعد مستواه القوي ضد ريال مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وقدم صانع الألعاب البلجيكي أداء مميز للغاية خلال المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو مساء يوم الأربعاء الماضي ، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وحصل دي بروين على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا في الأسبوع بعد حصوله على أغلبية الأصوات ، متفوقاً على سيرج جنابري لاعب بايرن ميونخ وحسام عوار نجم ليون الفرنسي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً قد سجل هدفاً ضد ريال مدريد وصنع تمريرة حاسمة ، في حين وصلت نسبة التمريرات الصحيحة خلال تلك المباراة إلى 79 بالمئة وفقاً لما أفاد به الموقع الرسمي.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد ستقام في السابع عشر من آذار / مارس القادم على ملعب الاتحاد الواقع شمال إنجلترا.