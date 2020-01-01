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شاهد.. الجزائر: توقيف شابين أعلنا عن زواجهما عبر فيديو على "فيسبوك"

السبت 29 فبراير 2020 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الجزائر: توقيف شابين أعلنا عن زواجهما عبر فيديو على "فيسبوك"


وكالات

أعلنت مديرية أمن ولاية تبسة شرق الجزائر، توقيف شابين أعلنا عن زواجهما عبر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووجهت للشابين (21 و26 عاما) اللذين أقاما حفل زفاف داخل منزل صديقهما، تهمة "الاستهزاء بالمعلوم من الدين، وارتكاب الشذوذ الجنسي بصفة علنية، وحيازة وعرض صور مخلة بالحياء"، كما ضبطت مصالح الأمن حبوبا مهلوسة كانت بحوزة أحد الموقوفين.

كما وجهت للموقوفين تهمة "استعمال لقب متصل بمهنة قانونية"، كون أحد المتهمين ارتدى زي محام.

يشار إلى أن قاضي التحقيق أمر بإيداع الشابين الحبس المؤقت ووضع صاحب المنزل تحت الرقابة القضائية.

#زواج #الجزائر #رجال

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