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هاشتاغ "طنطاوى مات" يتصدر "تويتر".. ولا بيانات رسمية

السبت 29 فبراير 2020 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاشتاغ "طنطاوى مات" يتصدر "تويتر".. ولا بيانات رسمية


القاهرة / وكالات /

تصدر هاشتاغ "طنطاوي مات" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد انتشار شائعات عن وفاة المشير حسين طنطاوي، القائد العام الأسبق للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع أثناء ثورة 25 يناير.

ورغم تصدر الهاشتاغ موقع "تويتر"، وانتشار حمى الشائعات حول وفاته، لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن، حول وفاة طنطاوي الذي ترأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسلم السلطة في البلاد عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير عام 2011.

وفي وقت سابق، نفت بعض المصادر، الشائعات التي ترددت عن وفاة المشير  طنطاوي، بعد معاناته من وعكة صحية، تسببت في غيابه عن جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

ومع ذلك، نعى المشير طنطاوي، الخميس، مبارك، ونشر نعيا في إحدى الصحف، قال فيه: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَا إِلَيهِ راجِعونَ.. المشير حسين طنطاوي ينعي بمزيد من الحزن والأسى السيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وألهم أسرته الصبر والسلوان".

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي عمل وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، وولد لأسرة مصرية نوبية، وتخرج في الكلية الحربية سنة 1956، ثم كلية القيادة والأركان. وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

المصدر: صحف مصرية

#طنطاوي #وفاة #مصر

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