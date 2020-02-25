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الاتحاد البرلماني العربي: ممارسات اسرائيل الاستيطانية تهدد الأمن

السبت 29 فبراير 2020 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد البرلماني العربي: ممارسات اسرائيل الاستيطانية تهدد الأمن


رام الله / سما /

أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نيتها بناء 3500 وحدة استيطانية شرق مدينة القدس المحتلة.
وقال الطراونة في بيان صادر عن الاتحاد البرلماني العربي، إن الاعلان الاسرائيلي يتنافى مع القانون الدولي ومواثيق الشرعية الدولية.
واضاف أن الاعلان الاسرائيلي جاء بغية عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها، الأمر الذي يمهد لنسف أسس عملية السلام القائمة على حل الدولتين بالكامل، وإخضاع الفلسطينيين والعرب لسياسة الأمر الواقع.
وأكد الطراونة ان استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها غير القانونية في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، يهدد الأمن والسلم الدوليين ويقضي على أي أمل بالسلام ويفتح الباب على مصراعيه أمام المزيد من التوتر والاحتقان والانفجار الحتمي في نهاية المطاف.
وناشد البرلمانات العربية الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى بذل جميع الجهود الفاعلة للتأثير على حكوماتها وقياداتها السياسية للعمل فورا على اتخاذ إجراءات وقرارات دولية ملزمة ورادعة لكبح جماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين المحتلة، وعدم الاكتفاء بالاستنكار والشجب.
وشدد الطراونة ان المنطقة العربية لن تشهد الهدوء والسلام والاستقرار إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194.
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الثلاثاء المنصرم 25-2-2020، أنه أصدر تعليمات ببناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة E1، الواقعة شرق القدس المحتلة.

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