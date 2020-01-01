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تعرف على حالة الطرق بغزة صباح اليوم

السبت 29 فبراير 2020 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قالت شرطة المرور اليوم السبت، إن حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.

ونوهت في بيانٍ لها، عن وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية محررة نيتساريم مقابل قصر العدل، راجية من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمنة وكافية.

ولفتت إلى أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكّرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والأخرين للخطر، مشيرة أنه في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

ولم تسجل  دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية.

#الشرطة

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