رئيس تحالف "العمل-غيشر-ميرتس" الإسرائيلي "يفجّر قنبلة" قبل الانتخابات

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عمير بيرتس يكشف اتفاقا مع بيني غانتس لإقامة حكومة أقلية بعد الانتخابات المقبلة تحظى بدعم "المشتركة" وليبرمان

فجّر عمير بيرتس رئيس تحالف "العمل-غيشر-ميرتس" اليساري الإسرائيلي الجمعة قنبلة، بعدما كشف أن هناك اتفاقا بينه وبين تحالف "أزرق أبيض" الوسطي، على إقامة حكومة أقلية في إسرائيل.

وقال بيرتس "اتفقنا مع غانتس (رئيس 'أزرق أبيض') على تشكيل حكومة، وعدم الذهاب إلى انتخابات للمرة الرابعة. وإذا استبعد ليبرمان و'القائمة العربية المشتركة' بعضهما البعض، فسيتعين عليهما دعم هذه الحكومة من الخارج". ولم ينفِ "أزرق أبيض" وحزب ليبرمان أقوال بيرتس، لكنهم جميعا عبروا عن غضبهم إزاءها، في حين نفى القيادي في "القائمة المشتركة" أحمد الطيبي ذلك، في تغريدة كتبها على صفحته في "تويتر".

ويجب على الحكومة في إسرائيل، نيل ثقة غالبية عادية من البرلمان (الكنيست)، ذات الـ 120 مقعدا، أي 61 عضوا. وتتنبأ استطلاعات الرأي بألا تختلف نتائج هذه الانتخابات، عن الجولتين الانتخابيتين السابقتين: في إبريل / نيسان 2019، وسبتمبر / أيلول من نفس العام. ولم يحصل كلا الفريقين السياسيين في إسرائيل: اليمين المتدين والمتشدد واليسار العلماني والمعتدل في جولتي الانتخابات السابقتين، على 61 مقعدا في الكنيست، ما أدى إلى إجراء انتخابات للمرة الثالثة على التوالي في غضون عام.