"كورونا": السعودية تُعلّق دخول مواطني دول الخليج إلى مكة والمدينة

وكالات

قررت السعودية، تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إلى مدينتي مكة والمدينة خشية تفشي فيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية.

ولم تسجل السعودية أي إصابة بالفيروس على أراضيها ولكن معظم البلدان المجاورة سجلت عشرات الحالات في الأيام الأخيرة غالبيتهم أشخاص عائدون من إيران حيث أودى الفيروس بحياة 34 شخصا في حصيلة هي الأعلي بعد تلك المسجلة في الصين.

وقالت الخارجية السعودية إن الأمر يتعلق بـ"تعليق مؤقت" ينطبق على مواطني سلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت، لكنها لم تحدد ما إذا كان الحظر ينطبق أيضا على السعوديين.

وأشارت الوزارة إلى أن قرارها هذا يُستثنى منه "مواطنو مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوما متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس".

وكانت السعودية علقت أيضا، الخميس، بشكل مؤقت، دخول الراغبين بأداء العمرة إلى أراضيها وزيارة المدينة المنورة، في إجراء احترازي غير مسبوق يرمي إلى منع وصول فيروس كورونا المستجدّ إليها، ويثير تساؤلات حول موسم الحج الذي ينطلق في تموز/ يوليو.

كما قرّرت "تعليق الدخول إلى السعودية بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكّل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا"، دون أن تحدّد فترة زمنية للتعليق.