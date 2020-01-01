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الحكومة ترحب باستجابة النقابات الصحية لدعوتها بوقف إجراءاتها الاحتجاجية

الجمعة 28 فبراير 2020 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة ترحب باستجابة النقابات الصحية لدعوتها بوقف إجراءاتها الاحتجاجية


رام الله / سما /

رحبت الحكومة باستجابة النقابات الصحية لدعوتها بوقف إجراءاتها الاحتجاجية والانخراط في حوار وطني مسؤول، في ضوء ما يتعرض له الوطن من تهديدات جدية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. و

أكدت الحكومة في بيان مساء اليوم الجمعة، استعدادها للشروع في الحوار فورا للنظر في مطالب النقابات والاستجابة إلى الممكن منها.

جاء ذلك ردا على بيان صادر مساء اليوم عن إحدى عشرة نقابة صحية أكدت فيه استجابتها للدعوة التي وجهها مجلس الوزراء مساء أمس بتعليق إجراءاتها الاحتجاجية، وبدء حوار "يغلب المصلحة الوطنية على أي شيء آخر".

#الحكومة #النقابات المهنية #مجلس الوزراء #رام الله

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