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الرئيس يجري اتصالا هاتفيا مع جمال مبارك معزيا بوفاة والده

الجمعة 28 فبراير 2020 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يجري اتصالا هاتفيا مع جمال مبارك معزيا بوفاة والده


رام الله / سما /

أجرى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، معزيا بوفاة والده.

كما قدم وفد رفيع المستوى يمثل رئيس دولة فلسطين محمود عباس واجب العزاء الذي أقيم في مسجد المشير الطنطاوي، حيث ضم الوفد نجل الرئيس ياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، وطاقم السفارة ومندوبيتها لدى الجامعة العربية.

وكان الرئيس محمود عباس بعث برقية إلى أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب خلالها عن تعازيه الحارة بوفاة الرئيس مبارك، مثمنا مواقف الرئيس الراحل تجاه القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية، ووقوفه والشعب المصري إلى جانب شعبنا الفلسطيني، مدافعا عن حقوقه، وعن حقه في الحرية والاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

#الرئيس عباس #محمد حسني مبارك #وفاة مبارك

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