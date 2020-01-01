عشية انتخابات الكنيست.. نتائج آخر استطلاعات الانتخابات الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

أجرت وسائل الإعلام العبرية استطلاعات لمعرفة آراء الناخبين وحجم كل كتلة وحزب في الانتخابات المقبلة، وجاء فيها كالتالي:-



- القناة 12 العبرية: لو جرت انتخابات اليوم يحصل الليكود على 35 مقعدا، مقابل 33 لكحول لفان



- القناة 13 العبرية: يحصل كلا الحزبين (أزرق أبيض والليكود) على 33 مقعدا لكلٍ منهما، والقائمة المشتركة 15 مقعدا



- قناة كان العبرية: 34 مقعدا لكل من الليكود وكحول لفان، تحالف العمل غيشر ميرتس 8، القائمة المشتركة 14، شاس 9 مقاعد، يمينا 8، يهدوت هتوراة 7، وحزب إسرائيل بيتنا 6 مقاعد