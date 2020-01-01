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عشية انتخابات الكنيست.. نتائج آخر استطلاعات الانتخابات الإسرائيلية

الجمعة 28 فبراير 2020 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشية انتخابات الكنيست.. نتائج آخر استطلاعات الانتخابات الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

أجرت وسائل الإعلام العبرية استطلاعات لمعرفة آراء الناخبين وحجم كل كتلة وحزب في الانتخابات المقبلة، وجاء فيها كالتالي:-
 
-          القناة 12 العبرية: لو جرت انتخابات اليوم يحصل الليكود على 35 مقعدا، مقابل 33 لكحول لفان
 
-          القناة 13 العبرية: يحصل كلا الحزبين (أزرق أبيض والليكود) على 33 مقعدا لكلٍ منهما، والقائمة المشتركة 15 مقعدا
 
-          قناة كان العبرية: 34 مقعدا لكل من الليكود وكحول لفان، تحالف العمل غيشر ميرتس 8، القائمة المشتركة 14، شاس 9 مقاعد، يمينا 8، يهدوت هتوراة 7، وحزب إسرائيل بيتنا 6 مقاعد

#غانتس #نتنياهو #ليبرمان #انتخابات الكنيست #الاحزاب الاسرائيلية #استطلاع

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