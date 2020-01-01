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ارتفاع حصيلة المصابين في مواجهات جبل العرمة إلى 191 مصاباً

الجمعة 28 فبراير 2020 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة المصابين في مواجهات جبل العرمة إلى 191 مصاباً


نابلس / سما /

 ارتفعت حصيلة الاصابات في المواجهات في منطقة "جبل العرمة" في بلدة بيتا جنوب نابلس منذ صباح اليوم الجمعة بين الأهالي وقوات الاحتلال إلى أكثر من 191 إصابة، منها ما هو بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، أو اختناقاً بالغاز المسيل للدموع، أو جرّاء السقوط بين الصخور خلال عمليات الكر والفر.

وذكر الهلال الاحمر ان طفل (16 عاماً) اصيب بعيار ناري في الظهر، بينما تم إسعاف عشرات حالات من الاغماء جراء استنشاق الغاز، وآخرين اصيبوا بالرضاص المغلف بلمطاط، فيما أصيب مواطنان اثر سقوطهم بين الصخور.

وقال شهود عيان: إن المواجهات اشتدت عقب صلاة الجمعة، وبعد أن وصل عدد من المستوطنين إلى قمة جبل العرمة الذي أعلن عنه الاحتلال منطقة عسكرية، وحاولوا إنزال العلم الفلسطيني المرفوع فوق السارية، لكن الأهالي تصدوا لهم وأفشلوا محاولتهم بإنزاله.

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