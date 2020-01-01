وفاة مواطن وطفل في حادثين سير منفصلين

سلفيت /سما/

لقي الفتى يوسف مصطفى قزمار16 عام من قلقيلية مصرعه مساء اليوم اثر حادث سير وقع على طريق جسر الزاوية بمحافظة سلفيت .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وصول جثمان الفتى يوسف قزمار من عزبة سلمان إلى مشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، تحركت شرطة المرور إلى المشفى، حيث تبين ان سبب الوفاة نتيجة تعرضه لحادث سير بين 3 مركبات، مركبتين إسرائيليتين ومركبة فلسطينية على جسر الزاوية بمحافظة سلفيت، كما أصيب جراء الحادث مواطنين آخرين وصفت إصابتهما بالخطيرة وجرى نقلهما من مكان الحادث الى الداخل الفلسطيني .

وأضاف ارزيقات، ان شرطة المرور فتحت تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث .

كما توفي طفل يبلغ من العمر عامان ونصف اثر حادث دهس وقع اليوم في مدينة دورا جنوب الخليل .



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان الطفل تعرض لحادث دهس بمركبة يقودها احد اقربائه, حيث نقل الى المشفى واعلن عن وفاته.

واضاف ان الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.