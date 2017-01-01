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مُصابان بجريمتي إطلاق نار بحيفا والخوالد في الداخل المحتل

الجمعة 28 فبراير 2020 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مُصابان بجريمتي إطلاق نار بحيفا والخوالد في الداخل المحتل


القدس المحتلة / سما /

أُصيب مساء اليوم الجمعة، شابان عربيان، في جريمتي إطلاق نار ارتُكِبتا في مدينة حيفا، وقرية الخوالد قرب شفاعمرو في الداخل المحتل.

وفي حيفا، أصيب شاب بجراح متوسطة، إثر تعرضه لإطلاق نار في المدينة، دون معرفة خلفية الجريمة.

وجاء في التفاصيل أن الشاب يبلغ 25 عامًا من عمره.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان الجريمة، الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج، وفق موقع "عرب 48".

وفي قرية الخوالد، أُصيب شاب يبلغ من العمر 35 عامًا بجراح متوسطة، بجريمة إطلاق نار.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان الجريمة، الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله إلى مستشفى "رمبام" كذلك، لاستكمال تلقي العلاج.

وقالت الشرطة إنها شرعت بالتحقيق في ظروف الجريمة، دون الإدلاء بأية تفاصيل إضافية.

وتأتي هاتان الجريمتان، بعد مقتل الشاب نبيل عيسى عماش الذي يبلغ العشرين من عمره، أمس الخميس، في قريته جسر الزرقاء، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار، ليصل عدد جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 9.

يُذكر أنه في العام الماضي 2019 قُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قُتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

#جريمة #الجريمة والعنف #اسرائيل #الداخل المحتل #اطلاق نار

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